iliad : partenariat avec Cellnex étendu à la Pologne

(CercleFinance.com) - iliad annonce avoir étendu son partenariat stratégique avec Cellnex sur les infrastructures passives de télécommunications mobiles de Play en Pologne, dans le contexte de l'acquisition de Play par le groupe français. Cellnex va ainsi racheter 60% de la société qui aura vocation à gérer les infrastructures passives de télécommunications mobiles de Play et comprenant près de 7.000 sites. Le montant estimé à recevoir par Play est d'environ 804 millions d'euros. Ce partenariat industriel renforcera la capacité d'investissement de Play qui entre dans un nouveau cycle de développement. La clôture de la transaction pourrait avoir lieu au premier semestre 2021, après les approbations règlementaires.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris 0.00%