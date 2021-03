Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : ouverture du réseau 5G de Free à Paris Cercle Finance • 19/03/2021 à 09:45









(CercleFinance.com) - Free, filiale d'Iliad, annonce l'ouverture ce jour de son réseau 5G à Paris. Avec près de 200 sites pour lesquels les autorisations sont attendues dans les prochaines semaines, il sera présent dans 100% des arrondissements de la capitale. 'Avec 7044 sites actifs en France, Free dispose ainsi aujourd'hui du plus grand réseau mobile 5G en France qui couvre à la fois des territoires ruraux et des zones urbaines', affirme le groupe de télécommunications.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris -1.10%