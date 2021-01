Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : Orange met fin à des discussions Cercle Finance • 29/01/2021 à 10:47









(CercleFinance.com) - Orange annonce avoir décidé de mettre fin à ses discussions avec Free, principale filiale d'Iliad, dans la perspective de trouver un accord de partage de réseau mobile, expliquant 'constater une divergence de stratégie de déploiement'. 'Orange fait de la qualité de ses réseaux une priorité', affirme l'opérateur télécoms historique français, rappelant que les discussions avec Free avaient été engagées à l'issue des enchères 5G qui se sont déroulées en octobre dernier.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris -1.94%