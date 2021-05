Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : offre Fibre Free sur le RIP de Bretagne Cercle Finance • 27/05/2021 à 11:10









(CercleFinance.com) - Suite à l'accord signé en décembre avec Mégalis Bretagne, Iliad annonce que son offre Fibre Free devient accessible pour les habitants desservis par le Réseau d'Initiative Publique (RIP) breton, avec initialement 43.000 logements répartis dans la région. D'ici trois mois, Free sera présent sur les 80.000 logements déjà déployés par Mégalis Bretagne dans ces départements. Dans les prochaines années, il commercialisera l'ensemble des prises Fibre qui seront déployées par le RIP soit 1,4 million de logements. En Bretagne, l'offre Fibre Free est par ailleurs déjà disponible pour 660.000 logements en zone AMII et pour 135.000 foyers en Zone Très Dense à Rennes. Cet été, Free proposera son offre Fibre à plus de 875.000 foyers dans les quatre départements de la région.

