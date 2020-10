Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : offre Fibre Free sur le RIP Charente-Maritime Cercle Finance • 20/10/2020 à 10:28









(CercleFinance.com) - Iliad annonce que son offre Fibre Free devient accessible pour les habitants de Charente-Maritime desservis par le Réseau d'Initiative Publique (RIP) Charente-Maritime THD, d'abord sur plus de 27.000 logements répartis sur une cinquantaine de communes. D'ici trois mois, 56.000 logements supplémentaires, répartis sur 80 communes, seront éligibles. Free sera alors présent sur 100% de la zone actuellement déployée par Charente-Maritime THD soit 83.000 logements.

