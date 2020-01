Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : offre Fibre Free disponible sur le RIP de l'Aude Cercle Finance • 30/01/2020 à 11:02









(CercleFinance.com) - Iliad annonce que l'offre Fibre Free devient accessible pour les habitants du département de l'Aude desservis par le Réseau d'Initiative Publique (RIP) Emeraude réseau THD, dans le cadre du projet Très Haut Débit. Les offres Fibre Free sont désormais disponibles à plus de 4.000 logements sur les communes de Castelnaudary, La Palme et Sigean. Free proposera ses offres sur l'ensemble des communes déployées par Emeraude à la fin du premier trimestre 2020. L'opérateur télécoms ajoute que dans l'Aude, les offres Fibre Free sont déjà accessibles sur plus de 38.000 logements déployés par l'opérateur historique en zone AMII sur les agglomérations de Carcassonne et Narbonne.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris +2.59%