Iliad obtient l'aval de l'UE à l'acquisition du polonais Play

BRUXELLES, 27 octobre (Reuters) - La Commission européenne a approuvé mardi l'acquisition par Iliad ILD.PA de Play PLY.WA , premier opérateur mobile en Pologne, pour 3,5 milliards d'euros. Reuters avait rapporté le 14 octobre que les autorités européennes de la concurrence allaient donner leur feu vert à cette opération, qui doit permettre au groupe fondé par Xavier Niel de franchir une nouvelle étape dans son expansion internationale en devenant le sixième opérateur télécoms d'Europe. (Foo Yun Chee version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris +1.42%