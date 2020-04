Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : nouvelles chaines en clair durant le confinement Cercle Finance • 01/04/2020 à 09:30









(CercleFinance.com) - Pour accompagner ses abonnés pendant cette période de confinement, Free annonce prolonger la diffusion en clair sur Freebox TV des chaînes jeunesse initialement prévue jusqu'au 31 mars et rendre accessible en clair jusqu'au 30 avril de nouvelles chaînes. Parmi elles figurent des chaines cinéma comme Eurochannel, Drive in Movie Channel et TCM Cinéma, et généralistes comme Premium, Séries & Divertissements, Musique, Sport, Découverte, Style de vie/ Pratique et Étrangères. Ainsi, 42 chaînes sont mises en clair.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris +0.20%