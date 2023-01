Iliad : nouveau financement de 300 millions d'euros pour le déploiement de ses réseaux FTTH

(AOF) - La BEI et Iliad ont signé un nouveau financement de 300 millions d'euros pour le déploiement de ses réseaux FTTH en France. Ce sixième prêt accordé porte à plus de 1,4 milliard d'euros les financements de la banque publique européenne en faveur du premier opérateur alternatif sur la fibre optique en France. Il va lui permettre d’accélérer le déploiement de l’Internet ultra-rapide en France y compris dans les zones les moins denses et rurales avec une plus grande efficacité énergétique des usages numériques.

Ce nouveau financement, qui fait suite au prêt inaugural de Play d'un montant de 470 millions de zlotys, mis en place en janvier 2022 pour renforcer son réseau très haut débit mobile, va renforcer la transformation numérique, la compétitivité et l'innovation dans les territoires.

Par cet accord, le Groupe Iliad, désormais 6ème opérateur mobile européen avec plus de 45 millions d'abonnés, renforce son statut de 1er opérateur alternatif sur la fibre optique en France. Avec ses plus de 3 800 salariés dédiés à la fibre optique sur le territoire français, le groupe compte aujourd'hui en France 7 millions d'abonnés Fixe dont plus de 4,5 millions d'abonnés Fibre répartis sur plus de 30 millions de prises raccordables.

" Nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat avec la BEI qui nous permet de poursuivre nos objectifs ambitieux de déploiement et de densification de nos réseaux fixes en France. Cette opération de financement qui est le 6ème prêt accordé à Iliad SA depuis 2009, vient confirmer la qualité de la relation qui unit nos deux groupes de longue date en France, et depuis début 2022, également en Pologne via notre filiale Play. Fournir la meilleure connectivité au plus grand nombre est un enjeu majeur pour la société et la compétitivité des territoires. Démultiplier l'accès à la fibre optique est aussi le meilleur moyen de viser une plus grande efficacité énergétique pour nos usages numériques " a déclaré Thomas Reynaud, girecteur général du groupe Iliad.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La sérieuse mise au pas européenne des géants du Net

Un accord a été trouvé le 24 mars sur l'encadrement des géants de l'Internet, avec une nouvelle législation sur les marchés numériques, le Digital Markets Act (DMA). Ce texte vise à réguler les pratiques anticoncurrentielles des principaux acteurs. Avec le DMA, la Commission Européenne fixe un cadre à respecter, le secteur étant désormais soumis à une régulation similaire à celles des secteurs de l'énergie, de la banque ou des télécommunications. Le barème des amendes a été également adapté à la puissance économique des intervenants : en cas d'infraction, elles pourront représenter de 6 % à 20 % du chiffre d'affaires mondial. En cas de récidive, des cessions d'activités pourront être imposées. En revanche aux Etats-Unis le processus de régulation n'a toujours pas abouti en dépit du volontarisme des autorités.