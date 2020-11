Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client iliad : nouveau financement avec la BEI Cercle Finance • 18/11/2020 à 09:28









(CercleFinance.com) - iliad annonce la mise en place d'un nouveau financement de 300 millions d'euros avec la BEI, pour accompagner le groupe dans ses déploiements mobiles en France, notamment densifier son réseau 4G et déployer son réseau 5G. Avec ce nouveau prêt portant à plus de 1,1 milliard d'euros les financements apportés à iliad depuis 2009, la BEI renouvelle son soutien à l'opérateur télécoms dans le déploiement de ses réseaux mobiles de dernière génération. 'Grâce à la notation triple A de la BEI, ce financement offre des conditions financières très attractives et une maturité longue, jusqu'à huit ans in fine, particulièrement adaptée à la durée et à la nature des investissements', souligne iliad.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris +0.94%