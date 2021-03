Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : mis à l'honneur par l'index d'égalité femmes-hommes Cercle Finance • 01/03/2021 à 14:20









(CercleFinance.com) - En 2020, pour la 3ème édition de l'Index égalité femmes-hommes instauré par le Ministère du Travail en 2019, le Groupe iliad enregistre une nouvelle progression au niveau Groupe, avec une note consolidée de 90/100 contre 83/100 en 2019. 'L'une de nos priorités, notamment, a été de faciliter l'accès des femmes aux plus hauts niveaux de responsabilité et de rémunération. Notre Conseil d'administration compte aujourd'hui 44% de femmes et notre Comité exécutif 33%', indique iliad.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris +1.50%