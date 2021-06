Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client iliad : les salariés seraient globalement satisfaits Cercle Finance • 15/06/2021 à 09:32









(CercleFinance.com) - iliad fait savoir aujourd'hui que ses collaborateurs seraient globalement satisfaits du climat social dans l'entreprise. La société s'appuie ainsi sur une enquête réalisée du 1er au 9 avril auprès des 9200 collaborateurs du groupe. 57% d'entre eux ont répondu. Menée par un organisme indépendant, l'enquête fait part d'un taux de satisfaction de 74% parmi les répondants, en hausse de 8 points par rapport à 2019, malgré le contexte sanitaire. Le moral des collaborateurs affiche un taux moyen de 58%. Composée de 80 questions, l'enquête portait sur 13 thématiques comme la satisfaction au travail, l'environnement de travail, l'autonomie, la sécurité, les pratiques de management ou encore le sentiment d'appartenance. Les résultats du baromètre 2021 ont été comparés à ceux de l'édition 2019: Sur 12 thématiques comparables, 9 évoluent à la hausse. La communication Groupe, les méthodes, outils et process et les pratiques de management sont les trois items qui enregistrent la plus forte progression. iliad n'a pas communiqué quant aux trois thématiques évoluant à la baisse.

