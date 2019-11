Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : le titre s'envole, les avis des analystes Cercle Finance • 12/11/2019 à 16:28









(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 19% à la Bourse de Paris après l'annonce de ses trimestriels et de ses objectifs. Iliad, la maison-mère de Free, annonce un chiffre d'affaires en hausse de 8,4% sur les neuf premiers mois de l'année, à 3.944 millions d'euros, avec 'une amélioration constante de la tendance sur l'année'. Le groupe de télécommunications a profité de la poursuite de la bonne dynamique commerciale en Italie (286 millions de CA sur neuf mois), de la hausse du CA services en France (+1,6%), et des ventes d'équipements en croissance grâce au succès de la Freebox Delta. Compte tenu de ces performances opérationnelles, Iliad confirme l'ensemble de ses objectifs et la mise en place d'une politique de dividende de 2,60 euros par action représentant un montant total de l'ordre de 150 millions d'euros. Iliad a également annoncé que son conseil d'administration a approuvé le lancement d'un projet d'offre publique de rachat de ses propres actions (OPRA) d'un montant de 1,4 milliard d'euros portant sur un maximum de 19,7% du capital au prix de 120 euros par action. Les actions ainsi rachetées seront annulées dans le cadre d'une réduction de capital non motivée par des pertes. Xavier Niel, qui détient à ce jour directement et indirectement 52,1% du capital d'Iliad, n'apportera pas ses actions à l'OPRA. L'OPRA sera intégralement financée par une augmentation de capital d'un même montant et à prix identique. Le règlement-livraison de l'augmentation de capital interviendra avant celui de l'OPRA et l'ensemble des opérations devrait être réalisée d'ici fin janvier 2020. Oddo note le fort rebond commercial dans un marché clément, avec une forte traction FTTH. Les analystes soulignent que l'OPRA à 120 E financée par Niel est le signal espéré. Le bureau d'analyses souligne les excellents KPI, le CA en ligne et le retour à la croissance dans tout le groupe. Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 180 E. Précédemment neutre ('pondération en ligne'), Morgan Stanley est passé à l'achat ('surperformance') sur l'action Iliad, en relevant sa cible de 115 à 140 euros. Les analystes estiment que l'Internet fixe de Free, principale filiale de l'opérateur télécoms qu'est Iliad, devrait afficher une croissance symbolique de 0,2% au 4e trimestre 2019, avant + 1,2% au 1er semestre 2020 alors que la concurrence est moins vive et que la base de comparaison devient plus favorable. Sans oublier la Freebox Delta, plutôt haut de gamme. La croissance du segment mobile devrait accélérer alors que les périodes promotionnelles des nouveaux abonnements se terminent, et les pertes italiennes sont attendues en baisse. Autant d'éléments qui devraient faire levier sur les comptes et la génération de cash d'Iliad, estime Morgan Stanley.

