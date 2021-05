Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : lancement de Fibre Free sur le RIP de Haute-Savoie Cercle Finance • 11/05/2021 à 10:03









(CercleFinance.com) - Free, filiale d'Iliad, annonce que son offre Fibre Free devient accessible pour les habitants de Haute-Savoie desservis par le Réseau d'Initiative Publique (RIP) du Syane exploité par l'opérateur d'infrastructure Fibre Covage. Sur le réseau public du Syane, Free propose aujourd'hui son offre Fibre à 16.300 logements répartis sur 26 communes. D'ici trois mois, il sera présent sur les 60.000 logements déployés par le Syane. En Haute-Savoie, les offres Fibre Free sont par ailleurs déjà disponibles sur 156.000 logements dans les agglomérations d'Annecy et Annemasse (zones AMII). Cet été, Free proposera son offre Fibre à plus de 216.000 foyers dans le département.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris +1.53%