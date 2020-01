Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : lancement d'une augmentation de capital Cercle Finance • 20/01/2020 à 07:52









(CercleFinance.com) - Iliad annonce le lancement d'une augmentation de capital par voie d'offre au public et avec délai de priorité des actionnaires, destinée à financer intégralement son OPRA récente, par l'émission de 11.666.666 actions au prix de 120 euros par action. Dans le cadre du délai de priorité, courant du 20 au 22 janvier à 17 heures, les actionnaires inscrits en compte à la date du 17 janvier pourront souscrire à titre irréductible à hauteur de leur quote-part dans le capital. A l'issue du règlement-livraison de l'augmentation de capital prévu le 29 janvier, Euronext procédera au règlement de l'OPRA prévu le 31 janvier et la société procédera à l'annulation des titres afférents selon les modalités prévues au titre de l'OPRA.

