Iliad : lance une nouvelle plateforme SVOD, BrutX

(CercleFinance.com) - Free renforce son offre de contenus avec l'arrivée dès aujourd'hui sur Freebox de la nouvelle plateforme de SVOD, BrutX, annonce iliad. Avec ce nouveau service de streaming par abonnement, les abonnés Freebox auront accès sur leur TV à une offre de divertissement 'originale et sans tabou', assure iliad. BrutX est présenté comme un espace permettant 'de découvrir des histoires qui changent le monde à travers une sélection de films, séries, docs et courts métrages.'

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris -0.77%