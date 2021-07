Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : la tendance baissière reste solidement en place information fournie par Cercle Finance • 22/07/2021 à 13:07









(CercleFinance.com) - Iliad rebondit vers 119,5E mais la tendance baissière inaugurée le 2 décembre 2020 sous les 182E reste solidement en place. Pour l'invalider, il faut remonter combler le 'gap' des 129,65E du 21 juin et poursuivre au-delà des 130E. Sinon, l'objectif pourrait bien être le comblement du 'gap' des 103,05E du 16/03/2020, ou minimum le retracement des 107E du 13/03/2020.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris +0.30%