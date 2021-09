Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : la société HoldCo II dépasse les 25% du capital information fournie par Cercle Finance • 03/09/2021 à 17:34









(CercleFinance.com) - La société par actions simplifiée HoldCo II a déclaré avoir franchi, le 2 septembre 2021, individuellement en hausse, par suite d'acquisitions d'actions Iliad dans le cadre de l'offre publique visant lesdites actions, le seuil de 25% du capital de la société Iliad et détenir individuellement 14 966 856 actions Iliad représentant autant de droits de vote, soit 25,08% du capital et 16,27% des droits de vote de cette société. À cette occasion, M. Xavier Niel a précisé n'avoir franchi aucun seuil et a précisé détenir directement et indirectement, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, 45 267 536 actions Iliad représentant 75 495 362 droits de vote, soit 75,85% du capital et 82,06% des droits de vote de cette société.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris 0.00%