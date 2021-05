Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : la hausse d'1/3 du CA ne suffit pas, plonge de -10% Cercle Finance • 18/05/2021 à 10:55









(CercleFinance.com) - Iliad plonge de -10% (vers 136,4E) et pulvérise le support majeur des 146E de début mars: l'annonce d'une hausse d'1/3 du CA ne suffit pas car le désendettement apparaît moins rapide que prévu et le développement de la '5G' gourmand en cash flow (mur de la dette ?). Cette rupture laisse craindre une poursuite de la correction bien en-deçà des 136E, jusque vers 116E, un support intermédiaire testé du 21 novembre 2019 au 27 janvier 2020, puis une fois de plus en mars 2020.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris -9.67%