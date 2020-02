Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : la fibre de Free accessible sur une nouvelle zone Cercle Finance • 05/02/2020 à 09:44









(CercleFinance.com) - Le groupe Iliad, maison-mère de Free, annonce ce mercredi que l'offre fibre de l'opérateur est désormais accessible pour les habitants du département des Pyrénées-Orientales, desservis par le RIP (Réseau d'initiative publique) THD66. 'La Fibre Free sera disponible sur toutes les communes prochainement déployées par THD66. Free propose dès aujourd'hui la Fibre à plus de 1.000 logements sur les communes d'Argelès-sur-Mer, Céret et Saint-Cyprien déjà desservies par THD66', explique Iliad. Dans les Pyrénées-Orientales, les offres Fibre Free sont par ailleurs déjà accessibles sur plus de 82.000 logements déployés sur la zone AMII de Perpignan.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris +4.04%