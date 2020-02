Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : la fibre de Free accessible sur une nouvelle zone Cercle Finance • 11/02/2020 à 09:51









(CercleFinance.com) - Le groupe Iliad annonce ce matin que l'offre Fibre de Free est désormais disponible sur le RIP (réseau d'initiative publique) 31, en Haute-Garonne. 'Free propose dès aujourd'hui la Fibre à plus de 7.000 logements sur les communes de Seysses, Portet-sur-Garonne, Labarthe-sur-Lèze, Pins-Justaret, Saubens, Lamasquère, Labège, Fonsorbes, Villemur-sur-Tarn, Villate, Alan, Montoulieu-Saint-Bernard, Escalquens, Clermont-le-Fort, Aurignac et Bachas déjà desservies par Fibre 31. D'ici la fin du mois de mars, la Fibre Free sera aussi disponible sur les communes de Pinsaguel, Frouzins, Roques, Roquettes, Labroquère et Valcabrère', indique le groupe. Par la suite, la Fibre Free sera proposée sur toutes les communes déployées par Fibre 31.

