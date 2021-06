Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client iliad : l'offre fibre accessible dans le Grand Nancy Cercle Finance • 15/06/2021 à 09:59









(CercleFinance.com) - L'offre Fibre Free devient accessible aux habitants desservis par le Réseau d'Initiative Publique (RIP) de la Métropole du Grand Nancy, annonce iliad ce matin. Présent depuis quelques années dans l'agglomération de Nancy, où son offre Fibre est accessible à déjà plus de 100 000 logements, Free vient d'ouvrir en mai la commercialisation des logements déployés par le RIP de l'agglomération opéré par Covage. Free commercialise ainsi 100% des logements déployés au sein de la Métropole du Grand Nancy, soit 127 000 logements déployés au travers des 20 communes de la Métropole. Avec l'ouverture commerciale du RIP Grand Nancy et ses 22 OOO logements présents sur les communes de Jarville-la-Malgrange, Laneuveville-devant-Nancy, Maxéville, Saulxures-lès-Nancy, Seichamps, Tomblaine, Fléville-devant-Nancy, Artsur-Meurthe, Free est en mesure de proposer son offre Fibre sur la totalité des logements déployés à ce jour et qui seront déployés à l'avenir sur la Métropole.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris +0.96%