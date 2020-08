Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : l'appli 'Free Ligue 1 Uber Eats' disponible Cercle Finance • 19/08/2020 à 14:36









(CercleFinance.com) - Le groupe Iliad annonce ce mercredi le lancement de son application 'Free Ligue 1 Uber Eats', disponible sur Freebox et sur smartphone, permettant d'accéder à 100% des buts du championnat de France de football masculin. Rappelons que Free a fait l'acquisition, auprès de la Ligue de Football Professionnel, des droits de diffusion des extraits en quasi-direct de tous les matchs de la Ligue 1 Uber Eats de Football pour les saisons 2020/2021 à 2023/2024. 'Disponible à compter d'aujourd'hui, l'application Free Ligue 1 Uber Eats permet de visionner les meilleurs moments de tous les matchs de la Ligue 1 Uber Eats, soit 380 matchs par saison. Les abonnés recevront en direct sur leur smartphone les notifications de tous les buts, des plus beaux arrêts et des meilleures actions de jeu des matchs en cours', explique Free.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris +1.26%