ILIAD : l'AGM du 21 juillet se tiendra en la présence physique des actionnaires

(AOF) - Iliad a annoncé que, compte tenu de l'évolution des mesures de restrictions des rassemblements et des déplacements prises par le gouvernement pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le conseil d'administration de l'entreprise a décidé, pour permettre le plein exercice de la démocratie actionnariale tout en assurant la sécurité des collaborateurs et des actionnaires de la société, de tenir l'assemblée générale mixte annuelle de la société du mardi 21 juillet en application du droit commun, c'est-à-dire en présence des actionnaires et des personnes ayant le droit d'y assister.

Ce, dans les conditions de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale prescrites par la règlementation en vigueur.

L'AGM des actionnaires se tiendra le mardi 21 juillet 2020 à 9 heures au siège social.

AOF - EN SAVOIR PLUS