Iliad: investissements stratégiques dans l'IA

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce ce matin des investissements stratégiques dans l'intelligence artificielle.



iliad a fait l'acquisition du DGX SuperPOD de NVIDIA équipé des systèmes NVIDIA DGX H100, mettant ainsi à disposition des acteurs européens de l'IA la plus grande puissance de calcul Cloud IA d'Europe via sa filiale Scaleway.



Il est installé au coeur du data center n°5 du Groupe, situé en région parisienne.



Le Groupe annonce par ailleurs la création d'un laboratoire de recherche en intelligence artificielle à Paris.



Cet investissement représente une première étape pour le Groupe, qui a pour ambition d'accroître à court terme la capacité de calcul disponible pour ses clients.



' Du stockage à l'entraînement des données, en passant par leur sécurisation, Scaleway développe actuellement une offre complète pour accompagner ses clients sur toute la chaîne de valeur de leurs projets d'IA ' indique le groupe.





