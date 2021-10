Iliad : HoldCo II détient plus de 95% du capital

(CercleFinance.com) - La société par actions simplifiée HoldCo II a déclaré avoir franchi individuellement en hausse, le 29 septembre 2021, les seuils de 90% et 95% du capital et des droits de vote de la société Iliad et détenir individuellement 57 568 859 actions Iliad représentant autant de droits de vote, soit 96,40% du capital et 96,17% des droits de vote de cette société.

Le franchissement de seuils résulte des acquisitions d'actions Iliad dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par le déclarant.

À cette occasion, M. Xavier Niel a également franchi en hausse, indirectement par l'intermédiaire de la société HoldCo II qu'il contrôle, le 29 septembre 2021, les seuils de 90% et 95% du capital et des droits de vote de la société Iliad et détient indirectement 57 568 859 actions Iliad représentant autant de droits de vote, soit 96,40% du capital et 96,17% des droits de vote de cette société.