iliad : HoldCo cède l'ensemble de ses parts à HoldCo II

(CercleFinance.com) - La société HoldCo a déclaré à l'AMF avoir cédé l'intégralité de ses parts dans iliad à HoldCo II, franchissant ainsi individuellement en baisse les seuils de 50% des droits de vote et de 1/3, 30%, 25%, 20%, 15%, 10% et 5% du capital et des droits de vote d'iliad.

Par conséquent, la société HoldCo II a indiqué à l'AMF détenir désormais individuellement 79,33% du capital et 77,35% des droits de vote d'iliad, franchissant en hausse les seuils de 20% et 25% des droits de vote et de 30%, 1/3, 50% et 2/3 du capital et des droits de vote d'iliad.

À cette occasion, Xavier Niel a précisé n'avoir franchi aucun seuil et détenir directement et indirectement 79,45% du capital et 77,47% des droits de vote d'iliad.