Iliad : hausse de 8% de ses ventes trimestrielles

(AOF) - La croissance organique pro forma du chiffre d’affaires Groupe d'Iliad s’établit à 8% et atteint les 2,2 milliards d’euros au premier trimestre 2023. Les ventes progressent de 7,6% en France, de 12,6% en Italie et de 7,3% en Pologne. L'EBITDAaL enregistre une croissance organique pro forma de 3,8% à 783 millions d'euros et chaque pays voit son EBITDAaL progresser sur 12 mois. Le ralentissement de la croissance de l'EBITDAaL est essentiellement dû à la très forte hausse des coûts d'énergie.

Il est dû aussi, dans une moindre mesure, à la hausse des charges de maintenance des réseaux qui accompagnent les investissements de croissance du groupe. " Le maintien du prix de ses offres mobiles en France et en Italie a pesé sur l'évolution de la rentabilité, mais nous restons convaincus des bénéfices à venir, tant sur la croissance du chiffre d'affaires que sur la rentabilité ", explique Iliad.

Les investissements du Groupe s'élèvent à 553 millions d'euros au premier trimestre 2023, en hausse de 14% en organique pro forma. Cette croissance des investissements est essentiellement tirée par la France, avec la reconstitution de stocks de Freebox après les forts recrutements de nouveaux abonnés des derniers trimestres, dont une majorité en Fibre avec des Freebox de dernière génération.

Malgré l'impact de la hausse des coûts d'énergie sur l'EBITDAaL et la hausse des investissements de croissance en France et en Pologne, le free cash-flow opérationnel reste à un niveau satisfaisant au premier trimestre à 229 millions d'euros, soit une baisse limitée à 20 millions d'euros sur 12 mois.

La structure financière du Groupe à fin mars 2023 s'améliore. Le levier financier s'établissait à 3,1x à fin mars 2023 contre 3.2x à fin décembre 2022.

