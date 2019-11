Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : hausse de 8,4% du CA à neuf mois Cercle Finance • 12/11/2019 à 07:43









(CercleFinance.com) - Iliad, la maison-mère de Free, annonce un chiffre d'affaires en hausse de 8,4% sur les neuf premiers mois de l'année, à 3.944 millions d'euros, avec 'une amélioration constante de la tendance sur l'année'. Le groupe de télécommunications a profité de la poursuite de la bonne dynamique commerciale en Italie (286 millions de CA sur neuf mois), de la hausse du CA services en France (+1,6%), et des ventes d'équipements en croissance grâce au succès de la Freebox Delta. Compte tenu de ces performances opérationnelles, Iliad confirme l'ensemble de ses objectifs et la mise en place d'une politique de dividende de 2,60 euros par action représentant un montant total de l'ordre de 150 millions d'euros.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris +17.87%