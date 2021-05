Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : hausse d'un tiers du CA trimestriel Cercle Finance • 18/05/2021 à 09:05









(CercleFinance.com) - Iliad affiche un chiffre d'affaires en hausse de 33,6% à 1,85 milliard d'euros sur les trois premiers mois de 2021, tiré par la première consolidation sur un trimestre complet de la Pologne et une hausse de 26,7% du chiffre d'affaires facturé aux abonnés en Italie. Concernant la France, le groupe de télécommunications -maison-mère de Free- revendique une croissance du chiffre d'affaires de 2,4% à 1,26 milliard d'euros, dont des hausses de 4,4% pour le fixe et de 3,4% pour les services mobiles facturés aux abonnés. Pour 2021 et au-delà, Iliad prévient que l'épidémie de coronavirus 'pourrait impacter le groupe et ses objectifs comme l'ensemble des entreprises évoluant dans le secteur des télécommunications'.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris -9.11%