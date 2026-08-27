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Guidés par la foi, des militants juifs affrontent des colons violents pour protéger des Palestiniens
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