Iliad : Free rejoint le réseau public breton de fibre optique

(CercleFinance.com) - Free annonce sa venue sen tant qu'opérateur commercial sur le réseau public breton de fibre optique. A travers cet accord, Mégalis Bretagne - qui a construit le réseau public régional en fibre optique - et Free confirment leur volonté d'être des partenaires pour assurer la qualité du réseau pendant les quarante prochaines années. Dans les zones concernées par le projet Bretagne Très Haut Débit (60% de la population, 90% du territoire breton), les foyers et entreprises raccordables pourront prochainement souscrire à une offre auprès de Free, annonce l'opérateur. L'ouverture commerciale sera effective en 2021. Les travaux ont commencé pour assurer la présence de Free sur chacun des NRO (Noeud de Raccordement Optique) que compte la région.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris +1.29%