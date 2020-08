ILIAD : Free noue un accord avec Mediapro

(AOF) - Le groupe Mediapro, nouvel acteur-clé du football français, et Free ont conclu un accord pour la distribution de la chaîne Téléfoot auprès des abonnés Freebox ADSL et Fibre. Cet accord porte sur les saisons 2020/2021 à 2023/2024 inclus. Les abonnés Freebox pourront ainsi bénéficier de l'intégralité des programmes et des matchs proposés sur la chaîne Téléfoot et sur les canaux additionnels Téléfoot Stadium (Ligue 1 Uber Eats, Ligue 2 BKT, UEFA Europa League et, pour la saison 2020/2021 UEFA Champions League).

Les abonnés pourront aussi profiter des matchs diffusés en Ultra HD : les 2 affiches du vendredi et du dimanche soir seront diffusées sur le canal Téléfoot 4K lors de chaque journée de Championnat.

La chaîne Téléfoot sera disponible en option pour les abonnés Freebox éligibles avec ou sans engagement, mais aussi au sein de l'offre couplée Netflix + Téléfoot.

AOF - EN SAVOIR PLUS