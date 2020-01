Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : Free intègre Youtube Kids à ses box Cercle Finance • 14/01/2020 à 10:20









(CercleFinance.com) - Free, filiale du groupe Iliad, annonce ce mardi que Youtube Kids est désormais intégré directement à ses box TV. 'C'est la 1ère fois en France que YouTube Kids est intégré directement dans une box. Ce partenariat s'inscrit dans la volonté de Free de proposer toujours plus de contenus à ses abonnés Freebox. YouTube Kids est disponible sans surcoût dès aujourd'hui pour les abonnés Freebox Delta, Freebox Révolution, Freebox One et Freebox mini 4K', explique Iliad. YouTube Kids a été créé pour offrir aux enfants un environnement sécurisé, leur permettant ainsi de se divertir et d'assouvir leur curiosité. Les contenus proposés sont filtrés en fonction de leur âge.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris +0.84%