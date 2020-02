ILIAD finalise la transaction de cession de 51% d'IFT

(AOF) - Iliad S.A. annonce avoir finalisé vendredi, conformément à l'accord annoncé le 3 septembre dernier, la mise en œuvre de son partenariat stratégique avec InfraVia (fonds d'infrastructure français) au travers de la cession de 51% d'Investissements dans la Fibre des Territoires ("IFT") à InfraVia pour une valeur d'entreprise à 100% d'environ 600 millions d'euros.

Créée à l'occasion du partenariat, IFT est une société dédiée à la gestion active des lignes fibres qui assure l'acquisition et l'exploitation des tranches de co-financement FTTH dans les zones moyennement denses et peu denses. Cette société dédiée fournit à Free, dans le cadre d'un contrat de services de très long terme, l'ensemble des services d'accès et d'informations aux prises cofinancées et pourra également fournir les mêmes services à des opérateurs tiers.

Cette opération participe à la réalisation du Plan France Très Haut Débit et vient conforter les ambitions du plan stratégique Odyssée 2024 d'Iliad. Le Groupe, présent aujourd'hui dans 100% des départements métropolitains, vise pour 2024 environ 30 millions de prises raccordables. Partenaire de long terme des collectivités, Free commercialise déjà ses offres Fibre sur 23 RIP (Réseaux d'Initiative Publique) et, au travers de ce partenariat, accélère ses investissements à leurs côtés pour assurer une présence sur l'intégralité des territoires. Avec un objectif de plus de 4,5 millions d'abonnés Fibre à l'horizon 2024, le Groupe affiche clairement son ambition : renforcer son statut de premier opérateur alternatif sur la Fibre sur tout le territoire.

