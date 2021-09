Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : Fibre Free disponible sur le RIP de la Haute-Saône information fournie par Cercle Finance • 07/09/2021 à 09:45









(CercleFinance.com) - Iliad annonce que la Fibre Free est disponible pour 100% des logements desservis par le Réseau d'Initiative Publique Haute Saône Numérique, proposant ainsi aujourd'hui son offre à 19.000 logements répartis sur 46 communes. D'ici la fin d'année, 75 communes sont en prévision d'ouverture dans le département. Au total 50.000 logements supplémentaires seront prochainement éligibles sur le réseau Haute Saône Numérique. Les offres Fibre Free sont par ailleurs déjà disponibles sur 18.000 logements en Zone AMII, sur l'agglomération de Vesoul. Au total, en Haute-Saône, ce sont 37.000 foyers qui sont aujourd'hui éligibles à la Fibre Free.

