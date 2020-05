Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad fait état d'un CA en hausse de 6,9% au T1 Reuters • 12/05/2020 à 07:53









PARIS, 12 mai (Reuters) - Iliad ILD.PA a fait état mardi d'une hausse de 6,9% de son chiffre d'affaires consolidé au premier trimestre, tiré par une bonne dynamique commerciale en Italie et l'activité de services en France même si la crise du coronavirus a pesé sur les ventes d'équipements. L'opérateur de télécoms, confronté à un marché très concurrentiel en France, a indiqué avoir recruté 100.000 nouveaux abonnés pour ses offres mobile 4G. En Italie, Iliad indique avoir recruté 525.000 nouveaux abonnés sur le trimestre. (Blandine Hénault, édité par Henri-Pierre André)

