iliad : extension du partenariat avec Cellnex finalisée

(CercleFinance.com) - iliad annonce avoir finalisé l'extension de son partenariat industriel avec Cellnex au travers de la cession à ce dernier de 60% de la société gérant les infrastructures passives de télécommunications mobiles en Pologne. Le montant reçu par le groupe français de télécommunications dans le cadre de cette transaction, conforme à l'accord conclu avec Cellnex annoncé le 23 octobre dernier, s'élève à environ 0,8 milliard d'euros avant impôts. Sa filiale Play renforce ainsi ses capacités d'investissement pour entrer dans un nouveau cycle de développement avec des fréquences 5G, la densification de son réseau mobile pour aider la croissance des usages, et la volonté d'entrer sur le marché fixe.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris -0.06%