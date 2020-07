Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : en baisse, mais un analyste remonte sa cible Cercle Finance • 08/07/2020 à 12:47









(CercleFinance.com) - Le titre Iliad s'affiche en baisse de -0,8% ce mercredi (au diapason de la Bourse de Paris), même si l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, tout en revoyant à la hausse son objectif de cours, convaincu par la présentation de la nouvelle box hier. 'Si nous avions été déçus par la Freebox One qui sort d'ailleurs du catalogue, nous considérons cette box comme un outil fort pour leverager les investissements lourds consentis dans la fibre. Pas de wow effect. Mais plusieurs innovations qui en font un produit qui redonne un avantage compétitif à Free', commente le broker. la cible d'Oddo BHF passe ainsi de 180 à 210 euros, pour un potentiel de +17%.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris -0.72%