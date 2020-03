Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : doublement des heures dans un forfait Free mobile Cercle Finance • 27/03/2020 à 08:22









(CercleFinance.com) - Afin d'accompagner ses abonnés pendant le confinement, Free fait part d'un doublement du nombre d'heures incluses dans le Forfait 2 euros/0 euro, mesure qui s'applique à l'ensemble des cinq millions d'abonnés à ce forfait mobile à compter du 27 mars. Ils bénéficient ainsi de 4h d'appels, au lieu des 2h mensuelles, depuis la France vers la France, vers les mobiles des États-Unis, du Canada, de la Chine et des DOM ainsi que vers les fixes de 100 destinations à l'international, et ce jusqu'à fin avril. Les abonnés concernés n'ont aucune procédure à suivre, l'ajustement de leur forfait se fait sans surcoût, automatiquement et immédiatement. Cette nouvelle initiative enrichit de nouveau ce forfait qui a déjà vu son volume de data 4G inclus boosté à 1 Go/mois.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris 0.00%