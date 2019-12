Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : départ d'un des DG délégués Cercle Finance • 19/12/2019 à 09:29









(CercleFinance.com) - Maison mère de l'opérateur télécoms Free, Iliad annonce ce matin la démission d'un des directeurs généraux (DG) délégués, Alexis Bidinot, 'pour des raisons personnelles'. Jusqu'en 2017, M. Bidinot travaillait chez Atos avant de rejoindre Iliad. Il était l'un des directeurs généraux délégués du groupe avec Rani Assaf, Antoine Levavasseur et Xavier Niel, principal actionnaire qui est aussi vice-président du conseil d'administration et directeur général délégué à la stratégie.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris -0.13%