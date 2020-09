Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : dans le vert, un analyste relève son objectif Cercle Finance • 07/09/2020 à 16:36









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de +1% cet après-midi alors que Barclays a relevé son objectif de cours et confirmer son conseil à l'achat sur le titre L'analyste estime qu'Iliad a enregistré de solides résultats au deuxième trimestre, supérieurs aux attentes malgré l'impact de la pandémie. Barclays confirme son conseil de surpondérer avec un objectif de cours relevé à 195 euros (contre 190 E). ' La croissance des revenus des services en France reste bien orientée (+1,6 % par rapport à l'année précédente). Les prévisions pour 2020/21 ont été revues à la baisse en France. En Italie, le déploiement du réseau suggère que le seuil de rentabilité de l'EBITDA pourrait être atteint en 2021 ' indique le bureau d'analyses. ' Nous augmentons nos estimations d'EBITDAaL, sous l'impulsion de la France et de l'Italie '.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris +0.77%