Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : dans le vert avec un relèvement de broker Cercle Finance • 30/03/2020 à 12:48









(CercleFinance.com) - Iliad prend 1,3% à la faveur de propos de Barclays qui relève son conseil de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de cours rehaussé de 113 à 165 euros, dans une note consacrée au secteur des opérateurs européens de télécommunications. 'Après de forts résultats de quatrième trimestre, nous voyons un chemin vers l'objectif de free cash-flow opérationnel et une exposition accrue au marché français qui devrait rester rationnelle', juge le broker, qui voit aussi Iliad moins exposé à l'impact du Covid-19.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris +0.87%