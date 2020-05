Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : croissance de 6,9% du CA trimestriel Cercle Finance • 12/05/2020 à 07:45









(CercleFinance.com) - Iliad affiche un chiffre d'affaires en hausse de 6,9% à 1.382 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, tiré par la poursuite de la dynamique commerciale en Italie (150 millions de CA sur trois mois) et la hausse du chiffre d'affaires services en France (+4,2%). L'opérateur de télécommunications, maison-mère de Free, explique que ces deux facteurs ont absorbé la baisse des ventes d'équipements qui, contrairement au premier trimestre 2019, n'ont pas bénéficié d'un nouveau lancement de produit (Freebox Delta). Au cours du premier trimestre 2020, près de 500 nouveaux sites mobiles et 1,5 million de nouvelles prises FTTH ont été déployées par Iliad en France. En Italie, environ 900 sites mobiles ont été activés sur les quatre premiers mois de l'année.

