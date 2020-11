Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client iliad : croissance de 6,6% sur CA à neuf mois Cercle Finance • 17/11/2020 à 07:57









(CercleFinance.com) - iliad, la maison-mère de Free, affiche un chiffre d'affaires en hausse de 6,3% à 1,42 milliard d'euros au titre de son troisième trimestre, soit une progression de 6,6% à 4,2 milliards sur les neuf premiers mois de l'année 2020. Cette croissance à fin septembre a été tirée par la poursuite de la bonne dynamique commerciale en Italie (483 millions de CA sur neuf mois), et la hausse du CA services en France (+1,8%) qui absorbe la baisse des ventes d'équipements de 14,2%. 'Le groupe iliad est n°1 en France sur les recrutements d'abonnés fixe ce trimestre. Avec un total de 99.000 nouveaux abonnés nets ce trimestre, iliad enregistre ce trimestre sa meilleure performance depuis le quatrième trimestre 2012', souligne-t-il notamment.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris +1.81%