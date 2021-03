Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : croissance de 18% de l'EBITDAaL en 2020 Cercle Finance • 16/03/2021 à 07:57









(CercleFinance.com) - Iliad publie pour 2020 un résultat net en baisse de 75,6% à 420 millions d'euros, mais un EBITDAaL en croissance de 18,4% à 1,96 milliard pour un chiffre d'affaires en hausse de 10,1% à 5,87 milliards (dont +1,9% pour la France et +58% pour l'Italie). Une hausse du dividende, à trois euros par action contre 2,60 euros précédemment, sera proposée à l'assemblée générale du 2 juin. Il sera détaché de l'action le 22 juin et mis en paiement à compter du 24 juin 2021 sur les positions arrêtées le 23 juin au soir. Iliad prévient que pour 2021 et au-delà, l'épidémie pourrait l'impacter comme l'ensemble des entreprises des télécommunications (au travers notamment de la pénurie de certains composants électroniques et du ralentissement du déploiement de ses réseaux).

