Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : création d'un fonds de solidarité lié au Covid-19 Cercle Finance • 02/04/2020 à 11:34









(CercleFinance.com) - Le Groupe Iliad annonce ce jour avoir décidé de créer un fonds de solidarité, baptisé Solid-19, pour venir en aide à ses sous-traitants TPE/PME fragilisés par la crise. 'Le soutien prendra la forme de financements de long terme, d'une durée de 5 à 7 ans, assimilés à des quasi-fonds propres, au format d'obligations subordonnées dont la conversion sera à la main de l'entreprise. Ces financements vont permettre aux TPE/PME concernées de renforcer leurs fonds propres et leur trésorerie, mais aussi d'avoir recours, le cas échéant, à de l'endettement auprès des banques', explique Iliad. Une première tranche de 10 millions d'euros est immédiatement mise à disposition par Iliad. Elle sera libérée après analyse des dossiers.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris +0.72%