Iliad : augmentation de capital réalisée

(CercleFinance.com) - Iliad annonce le succès de son augmentation de capital de 1,4 milliard d'euros, qui a pour objet de financer uniquement et intégralement l'offre publique de rachat sur ses propres actions dont les résultats ont été annoncés le 16 janvier. L'opération se traduira par l'émission de 11.666.666 actions nouvelles, soit 19,7% du capital existant à un prix de souscription de 120 euros par action. Au total, les actionnaires ont souscrit 940.888 actions nouvelles dont 813.342 dans le cadre du délai de priorité. Dans le cadre de l'offre, Holdco II a bénéficié d'une allocation prioritaire égale à la quote-part directe et indirecte de Xavier Niel au capital appliquée au nombre total d'actions nouvelles, soit 64,90%, et a souscrit au total 10.725.778 actions.

