Iliad : arrivée de Fibre Free sur le RIP de l'Orne

(CercleFinance.com) - Iliad annonce que son offre Fibre Free devient accessible pour les habitants de l'Orne desservis par le RIP d'Orne Département THD, soit plus de 14.000 logements répartis sur une quinzaine de communes. A terme, 74.000 logements locaux seront éligibles. 'Cet investissement de Free illustre ainsi son engagement en faveur du déploiement de la Fibre sur tout le territoire et sa volonté d'être présent sur les RIP (Réseaux d'Initiative Publique)', affirme l'opérateur télécoms. La totalité des prises actuellement déployées par Orne Département THD est éligible aux offres Fibre Free et les communes faisant l'objet d'un projet de déploiement par ce RIP le deviendront dans les prochains mois.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris -0.98%