Iliad : AG convoquée pour le 21 juillet

(CercleFinance.com) - Iliad indique que son conseil d'administration a décidé que l'assemblée générale mixte des actionnaires, prévue initialement au 20 mai, aura lieu le 21 juillet au siège social, et qu'elle se tiendra exceptionnellement à huis clos. La maison-mère de Free rappelle que son conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale un dividende de 2,60 euros par action, dividende qui sera mis en paiement le 29 juillet, la date de détachement étant le 27 juillet.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris -0.31%